Stocks shifted between small gains and losses in afternoon trading on Wall Street Monday as major indexes come off their best week since November 2020.
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