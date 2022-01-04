SALT LAKE CITY (AP) — A Utah tech company founder and onetime prominent figure in state Republican politics resigned from the board of the company he started Tuesday after sending an email outlining an antisemitic vaccination conspiracy theory.
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