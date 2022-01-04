Tech Executive-Conspiracy Theory

Dave Bateman, CEO of Entrata, speaks during StartFEST at the Covey Center for the Arts in Provo on Wednesday, Sept. 2, 2015. Bateman, a Utah tech company founder and onetime prominent figure in state Republican politics, is facing calls to step down after he sent an email screed to a several fellow executives outlining an antisemitic vaccination conspiracy theory.

 Stacie Scott - member image share, The Deseret News

SALT LAKE CITY (AP) — A Utah tech company founder and onetime prominent figure in state Republican politics resigned from the board of the company he started Tuesday after sending an email outlining an antisemitic vaccination conspiracy theory.

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