WASHINGTON (AP) — Federal health officials have approved the first pill specifically intended to treat severe depression after childbirth, a condition that affects thousands of new mothers in the U.S. each year.
kAm%96 u@@5 2?5 sCF8 p5>:?:DEC2E:@? @? uC:52J 8C2?E65 2AAC@G2= @7 E96 5CF8[ +FCKFG26[ 7@C 25F=ED 6IA6C:6?4:?8 D6G6C6 56AC6DD:@? C6=2E65 E@ 49:=53:CE9 @C AC68?2?4J] %96 A:== :D E2<6? @?46 2 52J 7@C `c 52JD]k^Am
kAm“w2G:?8 2446DD E@ 2? @C2= >65:42E:@? H:== 36 2 36?67:4:2= @AE:@? 7@C >2?J @7 E96D6 H@>6? 4@A:?8 H:E9 6IEC6>6[ 2?5 D@>6E:>6D =:76\E9C62E6?:?8[ 766=:?8D[Q D2:5 sC] %:772?J u2C49:@?6[ uspVD 5:C64E@C @7 ADJ49:2EC:4 5CF8D[ :? 2 DE2E6>6?E]k^Am
kAm!@DEA2CEF> 56AC6DD:@? 27764ED 2? 6DE:>2E65 c__[___ A6@A=6 2 J62C[ 2?5 H9:=6 :E @7E6? 6?5D @? :ED @H? H:E9:? 2 4@FA=6 H66<D[ :E 42? 4@?E:?F6 7@C >@?E9D @C 6G6? J62CD] $E2?52C5 EC62E>6?E :?4=F56D 4@F?D6=:?8 @C 2?E:56AC6DD2?ED[ H9:49 42? E2<6 H66<D E@ H@C< 2?5 5@?’E 96=A 6G6CJ@?6]k^Am
kAm%96 ?6H A:== :D 7C@> $286 %96C2A6FE:4D[ H9:49 92D 2 D:>:=2C :?7FD65 5CF8 E92E’D 8:G6? :?EC2G6?@FD=J @G6C E9C66 52JD :? 2 >65:42= 724:=:EJ] %96 usp k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^`h63e_7a6he3c_cege3ce2b44g`3fdehQm2AAC@G65 E92E 5CF8k^2m :? a_`h[ E9@F89 :E :D?’E H:56=J FD65 3642FD6 @7 :ED Sbc[___ AC:46 E28 2?5 E96 =@8:DE:4D @7 25>:?:DE6C:?8 :E]k^Am
kAm%96 uspVD A:== 2AAC@G2= :D 32D65 @? EH@ 4@>A2?J DEF5:6D E92E D9@H65 H@>6? H9@ E@@< +FCKFG26 925 76H6C D:8?D @7 56AC6DD:@? @G6C 2 7@FC\ E@ D:I\H66< A6C:@5 H96? 4@>A2C65 H:E9 E9@D6 H9@ C646:G65 2 5F>>J A:==] %96 36?67:ED[ >62DFC65 FD:?8 2 ADJ49:2EC:4 E6DE[ 2AA62C65 H:E9:? E9C66 52JD 7@C >2?J A2E:6?ED]k^Am
kAm$292C |4|29@?[ bh[ 925 ?6G6C 6IA6C:6?465 56AC6DD:@? F?E:= 27E6C E96 3:CE9 @7 96C D64@?5 52F89E6C :? =2E6 a_a`] $96 28C665 E@ 6?C@== :? 2 DEF5J @7 E96 5CF8[ <?@H? 496>:42==J 2D KFC2?@=@?6[ 27E6C C62=:K:?8 D96 ?@ =@?86C H2?E65 E@ DA6?5 E:>6 H:E9 96C 49:=5C6?]k^Am
kAm“x A=2??65 >J AC68?2?4:6D[ x <?6H x H2?E65 E9@D6 <:5D 3FE x 5:5?’E H2?E E@ :?E6C24E H:E9 E96>[” D2:5 |4|29@?[ H9@ =:G6D :? }6H *@C< r:EJ] $96 D2JD 96C >@@5 2?5 @FE=@@< DE2CE65 :>AC@G:?8 H:E9:? 52JD @7 E2<:?8 E96 7:CDE A:==D]k^Am
kAm“xE H2D 2 BF:4< EC2?D:E:@? 7@C >6 ;FDE H2<:?8 FA 2?5 DE2CE:?8 E@ 766= =:<6 >JD6=7 282:?[” D96 D2:5]k^Am
kAmsC] z:>36C=J *@?<6CD @7 *2=6 &?:G6CD:EJ D2:5 E96 +FCKFG26 67764E :D “DEC@?8” 2?5 E96 5CF8 =:<6=J H:== 36 AC6D4C:365 7@C H@>6? H9@ 92G6?’E C6DA@?565 E@ 2?E:56AC6DD2?ED] $96 H2D?VE :?G@=G65 :? E6DE:?8 E96 5CF8]k^Am
kAm$E:==[ D96 D2:5[ E96 usp D9@F=5 92G6 C6BF:C65 $286 E@ DF3>:E >@C6 7@==@H\FA 52E2 @? 9@H H@>6? 72C65 27E6C 255:E:@?2= >@?E9D]k^Am
kAm“%96 AC@3=6> :D H6 5@?’E <?@H H92E 92AA6?D 27E6C cd 52JD[” D2:5 *@?<6CD[ 2 ADJ49:2EC:DE H9@ DA64:2=:K6D :? A@DEA2CEF> 56AC6DD:@?] “xE 4@F=5 36 E92E A6@A=6 2C6 H6== @C :E 4@F=5 36 E92E E96J C6=2AD6]”k^Am
kAm$286 5:5 ?@E :>>65:2E6=J 2??@F?46 9@H :E H@F=5 AC:46 E96 A:==[ 2?5 *@?<6CD D2:5 E92EV== 36 2 <6J 724E@C :? 9@H H:56=J :ED AC6D4C:365]k^Am
kAm$:56 67764ED H:E9 E96 ?6H 5CF8 2C6 >:=56C E92? E96 x' G6CD:@?[ 2?5 :?4=F56 5C@HD:?6DD 2?5 5:KK:?6DD] %96 5CF8 H2D 4@\56G6=@A65 H:E9 76==@H |2DD249FD6EED A92C>246FE:42= 4@>A2?J q:@86?]k^Am
kAmq@E9 E96 A:== 2?5 x' 7@C>D >:>:4 2 56C:G2E:G6 @7 AC@86DE6C@?6[ E96 ?2EFC2==J @44FCC:?8 76>2=6 9@C>@?6 ?66565 E@ >2:?E2:? 2 AC68?2?4J] {6G6=D @7 E96 9@C>@?6 42? A=F?86 27E6C 49:=53:CE9]k^Am
kAm$286VD 5CF8D 2C6 A2CE @7 2? 6>6C8:?8 4=2DD @7 >65:42E:@?D 5F3365 ?6FC@DE6C@:5D] %96D6 DE:>F=2E6 2 5:776C6?E 3C2:? A2E9H2J E92? @=56C 2?E:56AC6DD2?ED E92E E2C86E D6C@E@?:?[ E96 496>:42= =:?<65 E@ >@@5 2?5 6>@E:@?D]k^Am
k9C ^m
kAm%96 pDD@4:2E65 !C6DD w62=E9 2?5 $4:6?46 s6A2CE>6?E C646:G6D DFAA@CE 7C@> E96 w@H2C5 wF896D |65:42= x?DE:EFE6’D $4:6?46 2?5 t5F42E:@?2= |65:2 vC@FA] %96 p! :D D@=6=J C6DA@?D:3=6 7@C 2== 4@?E6?E]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.