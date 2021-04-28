The Biden administration is easing decades-old requirements that made it difficult for doctors to treat opioid addiction using medication.
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