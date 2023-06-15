Oil Price Cap

FILE - Deputy Treasury Secretary Wally Adeyemo speaks alongside from left, Brian C. Turner, FBI associate deputy director, Deputy Attorney General Lisa Monaco, during a news conference at the Justice Department, Jan. 18, 2023, in Washington. Adeyemo on Thursday, June 15, said that the administration's cap on the price of Russian oil is severely curtailing its greatest source of revenue. “In just six months, the price cap has contributed to a significant decline in Russian revenue at a key juncture in the war,” Adeyemo said in remarks at the Center for a New American Security.

 Nathan Howard - freelancer, FR171771 AP

WASHINGTON (AP) — A top Treasury Department official said Thursday that the cap on the price of Russia's oil is severely curtailing its greatest source of revenue as it wages war in Ukraine.

View our Print Replica

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission.

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.