WASHINGTON (AP) — A top Treasury Department official said Thursday that the cap on the price of Russia's oil is severely curtailing its greatest source of revenue as it wages war in Ukraine.
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