DENVER (AP) — Lawmakers in more than 20 states have considered bills this year to make the disciplinary records of police officers public or to share them with other agencies, a push that comes amid high-profile deaths at the hands of law enforcement. About 20 states still largely prohibit their release, however.
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