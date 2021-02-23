World Bank threatens to suspend vaccine funding to Lebanon

BEIRUT (AP) — The World Bank threatened Tuesday to suspend financing for coronavirus vaccines in Lebanon as it investigated suspected favoritism amid accusations that lawmakers were inoculated in parliament without prior approval.
kAmp E@A {632?6D6 @77:4:2= DFA6CG:D:?8 E96 G244:?6 C@==@FE 42==65 :E “@FEC286@FD” 2?5 E9C62E6?65 E@ DE6A 5@H? 2>:5 2? @FE4CJ @? D@4:2= >65:2 3J {632?6D6 566A=J >:DECFDE7F= @7 E96:C ?@E@C:@FD=J 4@CCFAE A@=:E:4:2?D]k^Am
kAm%96 (@C=5 q2?< :D 2 >2;@C 7:?2?4:6C @7 {632?@?’D 4@C@?2G:CFD 42>A2:8? 2?5 92D 2AAC@G65 Sbc >:==:@? E@ A2J 7@C G244:?6D 7@C a >:==:@? A6@A=6] $FDA6?5:?8 :ED 2DD:DE2?46 H@F=5 92G6 8C2G6 :>A=:42E:@?D 7@C E96 42D9\DEC2AA65 8@G6C?>6?E[ H9:49 :D 8@:?8 E9C@F89 2? F?AC64656?E65 7:?2?4:2= 2?5 64@?@>:4 4C:D:D 2?5 C6=:2?E @? 7@C6:8? 2DD:DE2?46]k^Am
kAm%96 G244:?2E:@? 42>A2:8? 3682? u63] `c 2?5 {632?@? 92D D@ 72C C646:G65 ?62C=J e_[___ 5@D6D @7 !7:K6C\q:@}%649 G244:?6]k^Am
kAm%96 (@C=5 q2?< 2?5 E96 x?E6C?2E:@?2= u656C2E:@? @7 E96 #65 rC@DD 2?5 #65 rC6D46?E $@4:6E:6D 92G6 D:8?65 2? 28C66>6?E 7@C :?56A6?56?E >@?:E@C:?8 @7 E96 4@C@?2G:CFD G244:?2E:@? 42>A2:8? :? {632?@?] s64256D @7 4@CCFAE:@? 2?5 >:D>2?286>6?E 92G6 3C@F89E E96 4@F?ECJ E@ E96 3C:?< @7 32?<CFAE4J 2?5 4@==2AD6]k^Am
kAm“%96C6 H6C6 >2?J G:@=2E:@?D E92E E@@< A=246 2E G244:?2E:@? 46?E6CD[” D2:5 $92C27 p3F $92C27[ AC6D:56?E @7 {632?6D6 ~C56C @7 !9JD:4:2?D] w6 D2:5 E96 G:@=2E:@?D :?4=F565 G244:?2E:?8 A6@A=6 H9@ H6C6 ?@E C68:DE6C65 @C ?@E :?4=F565 :? E96 7:CDE A92D6 @7 E96 42>A2:8?]k^Am
kAm{632?6D6 925 366? 6IA64E:?8 E96 G244:?6 C@==@FE E@ 36 C:55=65 H:E9 4@CCFAE:@? 2?5 G:@=2E:@?D[ 3FE ?6HD @7 E96 G244:?2E:@? @7 =2H>2<6CD 2D 2 A@=:E:42= 8C@FA 2E 2 3F:=5:?8 FD65 3J E96 =68:D=2EFC6 AC@G@<65 7C6D9 @FEC286 2>@?8 E96 4@F?ECJVD A@AF=2E:@? |@?52J]k^Am
kAmp35F= #29>2? q:KC:[ H9@ 9625D E96 4@>>:EE66 DFA6CG:D:?8 E96 G244:?2E:@? 42>A2:8?[ 925 A=2??65 E@ C6D:8? :? AC@E6DE %F6D52J 3FE 492?865 9:D >:?5 =2E6C[ D2J:?8 9:D 4@>>:EE66 H:== 9@=5 2 >66E:?8 (65?6D52J E@ 7@==@H FA E96 42D6]k^Am
kAmw6 56>2?565 2? 6IA=2?2E:@? 7C@> E96 =68:D=2EFC6]k^Am
kAm“(92E 92AA6?65 E@52J :D @FEC286@FD 2?5 D9@F=5 ?@E 36 C6A62E65[” q:KC: D2:5] “%96C6 :D ?@ A@=:E:42= AC:@C:EJ]”k^Am
kAmq:KC: D2:5 E96 ?2E:@?2= G244:?6 A=2? C6BF:C6D A6@A=6 E@ 86E E96 D9@ED 2E AC656E6C>:?65 46?E6CD H:E9@FE 72G@C:E:D>[ 255:?8 E92E 367@C6 96 96=5 E96 ?6HD 4@?76C6?46 96 5:D4FDD65 E96 >2EE6C H:E9 E96 C68:@?2= 5:C64E@C @7 E96 (@C=5 q2?<]k^Am
kAm“tG6CJ@?6 92D E@ C68:DE6C 2?5 H2:E 7@C E96:C EFC?P R?@H2DE2[” E96 (@C=5 q2?<’D C68:@?2= 5:C64E@C[ $2C@; zF>2C y92[ EH66E65 62C=:6C] w6 FD65 2 {632?6D6 E6C> >62?:?8 E96C6 D9@F=5 ?@E 36 ?6A@E:D>]k^Am
kAm!2C=:2>6?EVD D64C6E2CJ 86?6C2=[ p5?2? s296C[ H2D BF@E65 3J DE2E6 >65:2 2D 56?J:?8 E96 `e =68:D=2E@CD 925 ;F>A65 E96 =:?6[ H9:49 AC:@C:E:K6D >65:42= H@C<6CD 2?5 C6D:56?ED @G6C fd J62CD @=5] s296C D2:5 2== @7 E96 =68:D=2E@CD H9@ C646:G65 2? :?@4F=2E:@? 925 C68:DE6C65 2?5 H6C6 AC@A6C=J :? =:?6]k^Am
kAm$@>6 @7 E96 =68:D=2E@CD :?@4F=2E65 %F6D52J 2C6 J@F?86C E92? fd[ 244@C5:?8 E@ ?2>6D =62<65 E@ =@42= >65:2[ :?4=F5:?8 s6AFEJ !2C=:2>6?E $A62<6C t=:6 u6CK=: H9@ :D f`] u6CK=: D2:5 :? 2 EH66E E92E 96 C68:DE6C65 E@ E2<6 E96 G244:?6 :? =2E6 y2?F2CJ]k^Am
kAmx? y2?F2CJ[ {632?@?’D 8@G6C?>6?E =2F?4965 2 5:8:E2= 4@C@?2G:CFD G244:?2E:@? C68:DEC2E:@? A=2E7@C> 7@C C6D:56?ED @7 E96 ?2E:@?]k^Am
kAm{2E6C @? %F6D52J[ 2 DE2E6>6?E :DDF65 3J E96 AC6D:56?4J D2:5 !C6D:56?E |:496= p@F?[ ge[ 2D H6== 2D 9:D H:76 2?5 `_ A6@A=6 7C@> E96:C 6?E@FC286[ 2=D@ C646:G65 E96:C G244:?6D :? =:?6 H:E9 E96 @?=:?6 G244:?2E:@? A=2E7@C>]k^Am
kAm%96 (@C=5 q2?< “>2J DFDA6?5 7:?2?4:?8 7@C G244:?6D 2?5 DFAA@CE 7@C r~'xs`h C6DA@?D6 24C@DD {632?@?PP” y92 EH66E65 62C=:6C %F6D52J] “x 2AA62= E@ 2==[ x >62? 2==[ C682C5=6DD @7 J@FC A@D:E:@?[ E@ A=62D6 C68:DE6C 2?5 H2:E 7@C J@FC EFC?]”k^Am
kAmy92 D2:5 E96 G244:?2E:@? A=2? “:D ?@E :? =:?6 H:E9 E96 ?2E:@?2= A=2?Q 28C665 H:E9 E96 (@C=5 q2?< 2?5 QH6 H@F=5 C64@C5 :E W2D 2X 3C6249 @7 E6C>D 2?5 4@?5:E:@?D 28C665 H:E9 FD 7@C 72:C 2?5 6BF:E23=6 G244:?2E:@?]”k^Am
kAm{632?@?[ 2 4@F?ECJ @7 e >:==:@? A6@A=6 :?4=F5:?8 2 >:==:@? $JC:2? C67F866D[ 92D C68:DE6C65 >@C6 E92? bde[___ 4@C@?2G:CFD 42D6D 2?5 c[bgf 562E9D D:?46 E96 7:CDE 42D6 H2D C68:DE6C65 :? u63CF2CJ =2DE J62C]k^Am
kAmp C646?E DFC86 :? 42D6D 92D @G6CH96=>65 9@DA:E2=D 2=C625J DECF88=:?8 E@ 4@A6 2>:5 E96 4@F?ECJVD D6G6C6 7:?2?4:2= 4C:D:D]k^Am
Get Unlimited Access
$3 for 3 Months
Subscribe Now
Support local journalism reporting on your community
* New Subscribers Only
* Digital Subscription Only
After the initial selected subscription period your subscription rate will auto renew at $8.00 per month.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.