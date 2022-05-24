MONTGOMERY — A draft bill planned for the Alabama Legislature could make it a crime to protest outside private residences.
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