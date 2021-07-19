Alabama is asking federal officials whether COVID-19 recovery funds can be used to improve state prisons with "better, enhanced, and/or extended infrastructure."
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