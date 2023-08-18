MONTGOMERY — Innovate Alabama, the state’s public-private economic development organization, recently awarded more than $2.1 million to 15 small businesses across the state, the majority of which operate in the defense or artificial intelligence sectors.
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