MONTGOMERY, Ala. (AP) — Legislative leaders are continuing to discuss prison construction and renovation alternatives, including if pandemic relief funds can be used to offset costs or renovating and building prisons.
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