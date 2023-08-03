MONTGOMERY — The Alabama Board of Pardons and Parole is on track this year to release the smallest percentage of eligible prisoners on parole in over a decade, granting parole to just 7.5% of the 2,332 prisoners eligible for release as of Thursday.
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