With much fanfare, ship after ship loaded with grain has sailed from Ukraine after being stuck in the country's Black Sea ports for nearly six months. More quietly, a parallel wartime deal met Moscow’s demands to clear the way for its wheat to get to the world, too, boosting an industry vital to Russia’s economy that had been ensnared in wider sanctions.
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