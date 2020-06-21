TRINITY — Funeral for Huey Edward Williams, 87, of Trinity will be Tuesday, June 23, 2020, at Oak Grove FCM Church, at 2 p.m., with Rev. Charles Williams, Rev. Shane Williams and Farrell Williams officiating. Burial will be in Oak Grove Cemetery. Visitation will be noon to 2 p.m., at the church.
Mr Williams, who died Saturday, June 20, 2020, in Trinity, was born August 19, 1932, to Hugh E. Williams and Pattie Rutherford Williams. He was a member of Oak Grove FCM
He was preceded in death by his spouse, Sadie Sue Williams; parents; brothers, Sam, Demp and Hershel Williams; sister, Nadine Spears; and great granddaugher, Sadie Stewart.
Survivors include four sons, Felix (Mary) Williams, Farrell (Anita) Williams, Tim (Myra) Williams and Don (Becky) Williams; grandchildren, Brandi Williams Ricketts, Skipper Williams, Heather (Matt) Mooney, Julia (Will) Martin, Jessica Williams, Jennifer (Anthony) Stewart, Crystal Williams, Daniel (Cara) Williams and Amber (Andrew) Roberts; and great grandchildren, William Ricketts, Ryan Williams, Liam Martin, Isabelle Martin, Nate Martin, Kaitlyn Martin, Lillie Stewart, Terah Hibbs, Trent Hibbs, Sawyer Roberts.
Pallbearers will be Daniel Williams, Dusty Hibbs, Trent Hibbs, Anthony Stewart, Matt Mooney, Skipper Williams, Ryan Williams, Will Ricketts.
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