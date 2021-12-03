FLORENCE
Tomas Salvador To, age 53, of Florence, formerly of Guatemala, passed away Tuesday, November 30, 2021. He is being returned to his homeland for burial.
Tomas is survived by his wife, Manuela Ixcol Chachal; children, Sebastian Salvador Ixcol, Edgar Ottonil Salvador Ixcol, Jose Victor Salvador Ixcol, Luis Fernando Salvador Ixcol, and Carlos David Salvador Ixcol; grandchild, Sebastian Salvador Leon; siblings, Gloria Salvador To, Samuel Salvador To, Sebastian Joel Salvador To, Ricardo Antonio Salvador To, Luis Abraham Salvador To, and Rosa Lucresia Salvador To.
Condolences may be left at wfunerals.com.
Commented