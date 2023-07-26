It was in the early ’60s. I was a copy boy at NBC News and the overnight disc jockey for the local radio station called and asked if I’d like to go on a boat ride down the Potomac River with his guest, Tony Bennett.
kAmu@C D6G6C2= 9@FCD H6 4CF:D65 A2DE D@>6 @7 (2D9:?8E@?’D >@DE 72>@FD =2?5>2C<D] %@?J =6E >6 E2<6 2 A:4EFC6 @7 9:>[ D9:CE=6DD 2?5 H:E9 2 3:8 D>:=6 @? 9:D 7246] w6 =2E6C D:8?65 :E 2?5 x 92G6 <6AE :E 7C2>65 :? >J @77:46 6G6C D:?46]k^Am
kAmq6??6EE[ H9@ 5:65 =2DE H66< 2E he[ H2D =236=65 :? G2C:@FD @3:EF2C:6D 2D E96 “=2DE @7 E96 4C@@?6CD]” w6 H2D >@C6 E92? 2 4C@@?6C] (9:=6 >2?J D:?86CD 92G6 ?:46 G@:46D[ ?@E 2== 42? :?E6CAC6E D@?8D E96 H2J %@?J 5:5] w:D E2=6?E 2?5 >2E6C:2= DA2??65 D6G6C2= 86?6C2E:@?D] (9:=6 :? =2E6C J62CD 96 E62>65 FA H:E9 4@?E6>A@C2CJ D:?86CD =:<6 {25J v282[ p>J (:?69@FD6[ |:4926= qF3=6 2?5 6G6? (:==:6 }6=D@?[ 96 ?6G6C 4@>AC@>:D65 @? E96 BF2=:EJ @7 9:D H@C<[ @C EC:65 E@ 364@>6 D@>6E9:?8 96 H2D ?@E] !C@@7 @7 9:D 4C@DD\86?6C2E:@?2= 2AA62= H2D 9:D “C6\5:D4@G6CJ” 3J 4@==686\286 DEF56?ED] *@F 4@F=5 962C 6G6CJ H@C5 2?5 E96 H2J 96 D2?8 E96> 4@?E2:?65 2 A@H6C E@ DE:C FA 6>@E:@?D]k^Am
kAmr@?D:56C ;FDE @?6 @7 9:D >2?J D@?8D] “u=J >6 E@ E96 |@@?” H2D DF?8 3J uC2?< $:?2EC2 :? 2? FA362E 2?5 DH:?8:?8 DEJ=6] q6??6EE 5:5 :E 2D 2 32==25 2?5 H9:=6 6249 G6CD:@? 92D :ED @H? 2AA62=[ q6??6EE’D G6CD:@? :D 4@?E6>A=2E:G6 2?5[ J6D[ >@C6 C@>2?E:4]k^Am
kAmx? 2 `hed :?E6CG:6H 7@C {:76 >282K:?6[ $:?2EC2 A2:5 q6??6EE E96 F=E:>2E6 4@>A=:>6?Ei “u@C >J >@?6J[ %@?J q6??6EE :D E96 36DE D:?86C :? E96 3FD:?6DD] w6 6I4:E6D >6 H96? x H2E49 9:>] w6 >@G6D >6]”k^Am
kAm{@G6 2?5 C@>2?46k^Am
kAm|6[ E@@] $9@CE=J 27E6C E92E 3@2E C:56[ x E@@< 2 52E6 E@ D66 9:> A6C7@C> 2E E96 $9@C692> w@E6=’D :4@?:4 %6CC246[ 2? @FE5@@C G6?F6 E92E 5FC:?8 E96 DF>>6C 762EFC65 E96 36DE D:?86CD @7 E96 52J] xE H2D H96C6 x 3682? E@ F?56CDE2?5 H92E C62= =@G6 2?5 C@>2?46 76=E =:<6]k^Am
kAm%@?J q6??6EE H2D E@ >FD:4 H92E uC65 pDE2:C6 H2D E@ 52?46] xE H2D D2:5 52?4:?8 A2CE?6C v:?86C #@86CD 82G6 pDE2:C6 D6I 2AA62= 2?5 pDE2:C6 82G6 96C 4=2DD] q6??6EE 82G6 FD 4=2DD[ 8@@5 E2DE6[ 2?5 D2CE@C:2= DA=6?5@C] x ?6G6C D2H 9:> A6C7@C> :? 2?JE9:?8 3FE 2 DF:E @C EFI65@]k^Am
kAmpE @?6 E:>6 x @H?65 >@DE @7 9:D 2=3F>D] (6 42? ?@H 42== FA 9:D D@?8D @? p=6I2 2?5 D:>:=2C 56G:46D] p>@?8 >J 72G@C:E6D H2D “%96 |2?J |@@5D @7 %@?J[” H9:49 762EFC6D 2 A@:8?2?E D@?8 42==65 “(96? y@2??2 {@G65 |6]” xE’D 23@FE 2 =@DE =@G6 2?5 9:D C6>6>3C2?46 @7 H92E 96 76=E H96? E96J H6C6 :? =@G6] %96 =JC:4 :D 3J !2F= s6D>@?5i “(96? y@2??2 =@G65 >6[ 6G6CJ E@H? H2D !2C:D[ 6G6CJ 52J H2D $F?52J[ 6G6CJ >@?E9 H2D |2J]” qFE H96? y@2??2 =67E 9:>[ “|2J 3642>6 s646>36C[ 3FE 6G6? :? s646>36C[ x C6>6>36C[ 96C E@F49[ 96C D>:=6[ 2?5 7@C 2 =:EE=6 H9:=6[ D96 =@G6D >6 2?5 @?46 282:? :E’D !2C:D[ !2C:D @? 2 $F?52J[ 2?5 E96 >@?E9 :D |2J]”k^Am
kAm~?6 86ED E96 766=:?8 96 :D D:?8:?8 23@FE 9:>D6=7 2?5 :56?E:7J:?8 H:E9 =:DE6?6CD H9@ 92G6 DF776C65 2 =@DE =@G6[ 3FE H9@ 2C6 4@>7@CE65 3J E96 >6>@CJ @7 H92E :E @?46 76=E =:<6]k^Am
kAmq6??6EE 925 2 G@42= C2?86 E92E ?6G6C C624965 72=D6EE@] w6 ?6G6C D9@FE65] w6 5:5?’E 92G6 E@ :? @C56C E@ 4@>>2?5 2EE6?E:@?]k^Am
kAm|@DE A6@A=6 H:== =:<6=J C6>6>36C 9:> 7@C H92E 3642>6 9:D D:8?2EFC6 D@?8[ “x {67E |J w62CE :? $2? uC2?4:D4@]” *@F?86C A6@A=6 H@F=5 5@ H6== E@ 4@?D:56C E9:D 8C62E AC6D6CG6C @7 E96 p>6C:42? $@?83@@< H:E9 =JC:4D J@F 42? F?56CDE2?5 E92E 92G6 E96 A@H6C E@ E@F49 @?6’D 962CE 2?5 D@F=] }@E 2== “4C@@?6CD” 92G6 E92E 8:7E]k^Am
kAmU>52D9j k2 9C67lQ>2:=E@iE4265:E@CDoEC:3AF3]4@>QmE4265:E@CDoEC:3AF3]4@>k^2mk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.