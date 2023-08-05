President Joe Biden has decided to block the planned relocation of U.S. Space Command to Huntsville, but it’s possible Biden would have had to stick with the original decision had former President Donald Trump not behaved exactly like former President Donald Trump.
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