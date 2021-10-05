Instead of being speculative, what happens now in Afghanistan when America has tried to help this country. This is too big for any president. This is for God’s intervention. Try praying for all people concerned, even the Taliban. God bless America and God bless the whole world.
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