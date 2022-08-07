Here’s a good question for all of you climate change advocates and green energy advocates to ponder: If everyone goes to electric vehicles and your electricity stays off for an extended time, and you can’t charge your battery in your electric car to go anywhere, what are you going to use for transportation?
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