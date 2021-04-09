If you have never seen the movie “One Flew Over the Cuckoo’s Nest,” now might be the right time. I think Aunt Nancy Pelosi has assumed the role of Nurse Ratched.
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