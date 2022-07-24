We’re at the point that this isn’t really about Democrat or Republican or Independent anymore. It’s outgrown that. This is about sustaining a country that has freedom of speech, civil rights, that will support different political views and varied approaches. That’s what we call a democracy.
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