TUSCALOOSA — When a team loses by a last-second field goal, the "what if" game can be played all day and in a variety of ways.
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