ORCHARD PARK, N.Y. — Damar Hamlin is back on his feet, and that’s uplifting enough in allowing coach Sean McDermott and the Buffalo Bills to focus on their immediate future rather than an emotional past in preparing to host the Cincinnati Bengals in an AFC divisional playoff on Sunday.
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