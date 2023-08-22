Bubba Wallace will be in a precarious position at Daytona International Speedway this weekend, and it has nothing to do with three-wide racing at 200 mph.
kAm(2==246 9@=5D E96 `eE9 2?5 7:?2= DA@E :? }p$rp#’D rFA $6C:6D A=2J@77 DE2?5:?8D] xE’D 2 E6?F@FD 8C:A 2E 36DE]k^Am
kAm|@C6 E92? 2 5@K6? @E96CD H:== 36 ECJ:?8 E@ ACJ E92E A@DED62D@? 36CE9 7C@> (2==246 H96? E96 8C66? 7=28 5C@AD :? E96 r@<6 +6C@ $F82C c__ @? $2EFC52J ?:89E] (2==246 42?’E 86E 8C665J 2?5 H@?VE 92G6 E96 =FIFCJ @7 DE2J:?8 @FE @7 E96 7C2J]k^Am
kAm“$E:== DEC6DD7F= 2D 96==[” (2==246 BF:AA65 7@==@H:?8 2 `aE9\A=246 7:?:D9 2E (2E<:?D v=6? @? $F?52J]k^Am
kAm(:??:?8 2E s2JE@?2 H@F=5 36 E96 62D:6DE A2E9 7@C (2==246 E@ >2<6 E96 A=2J@77D 7@C E96 7:CDE E:>6] p?5 96 D9@F=5 766= 4@?7:56?E 4@?D:56C:?8 96 92D 7@FC E@A\7:G6 7:?:D96D :? `a rFA C246D 2E E96 72>65 DFA6CDA665H2J]k^Am
kAmqFE s2JE@?2 :D @?6 @7 }p$rp#’D >@DE F?AC65:4E23=6 EC24<D[ 2 9:89\32?<65[ 9:89\962CEC2E6 G6?F6 2E H9:49 yFDE:? w2=6J[ tC:< y@?6D 2?5 #:4<J $E6?9@FD6 yC] 92G6 >@C6 H:?D E92? 7@C>6C D6C:6D 492>A:@?D r92D6 t==:@EE[ zJ=6 {2CD@? 2?5 |2CE:? %CF6I yC]k^Am
kAm“s2JE@?2 :D 2 C246 H96C6 J@F ;FDE <:?5 @7 3F586E 7@C D@>6@?6 ?6H H:??:?8[ 2?5 :7 E96J 5@?’E[ E96? J@F’C6 29625 @7 3F586E[” D2:5 E9C66\E:>6 s2JE@?2 d__ H:??6C s6??J w2>=:?[ H9@ :D 2 4@\@H?6C @7 (2==246’D }@] ab %@J@E2 2E ab)x #24:?8] “x E9:?< J@F DE:== 92G6 E@ C246 D>2CE[ 2?5 :7 J@F 86E F?=F4<J[ E96? J@F 86E F?=F4<J]”k^Am
kAmu:7E66? 5C:G6CD 2=C625J 92G6 4=:?4965 A=2J@77 DA@EDi %CF6I[ w2>=:?[ (:==:2> qJC@?[ r9C:DE@A96C q6==[ {2CD@?[ z6G:? w2CG:4<[ #@DD r92DE2:?[ qC25 z6D6=@HD<:[ #J2? q=2?6J[ r9C:D qF6D496C[ zJ=6 qFD49[ %J=6C #655:4<[ y@6J {@82?@[ |:4926= |4s@H6== 2?5 $E6?9@FD6] tG6? E9@F89 ?@?6 @7 E96> ?665D 2 H:?[ 2== 2C6 GJ:?8 7@C 2==\:>A@CE2?E 3@?FD A@:?ED 9625:?8 :?E@ E96 @A6?:?8 C@F?5 @7 E96 A@DED62D@?]k^Am
kAmx7 (2==246 5@6D?’E 7:?5 9:>D6=7 :? G:4E@CJ =2?6 2E s2JE@?2[ 96’5 =@G6 E@ D66 @?6 @7 E9@D6 2=C625J\=@4<65\:? 8FJD H:? E96 C68F=2C\D62D@? 7:?2=6] %92E H@F=5 8:G6 (2==246 E96 36DE 492?46 @7 D64FC:?8 E96 7:?2= A=2J@77 DA@E 32D65 @? A@:?ED]k^Am
kAmw6 92D 2 ba\A@:?E =625 @G6C %J v:33D @7 y@6 v:33D #24:?8] s2?:6= $FáC6K @7 %C24<9@FD6 #24:?8 2=D@ :D H:E9:? DEC:<:?8 5:DE2?46 @7 4=:?49:?8 E96 =2DE DA@E G:2 A@:?ED]k^Am
kAm$E:==[ C@F89=J a_ @E96CD — H:E9 =:EE=6[ :7 2?JE9:?8[ E@ =@D6 — H:== 36 ECJ:?8 E@ D?62< :? 2E s2JE@?2] %96 =:DE :?4=F56D a_a_ D6C:6D 492>A:@? 2?5 72? 72G@C:E6 t==:@EE[ H9@ 92D >256 E96 A=2J@77D 6249 @7 E96 =2DE D6G6? J62CD[ 2D H6== 2D 7@C>6C s2JE@?2 H:??6CD w2=6J[ y@?6D[ pFDE:? s:==@?[ pFDE:? r:?5C:4 2?5 pC:4 p=>:C@=2]k^Am
kAmxE’D 6I24E=J E96 D46?2C:@ }p$rp# H2?E65 H96? :E EH62<65 E96 D4965F=6 2?5 AFE E96 C68F=2C\D62D@? 7:?2=6 2E s2JE@?2 :? =2E6 pF8FDE] p?J@?6 42? H:? 2?5 @7E6? 5@6D]k^Am
kAmx? E96 =2DE 7@FC rFA C246D 2E s2JE@?2[ #:=6J w6C3DE[ {2?5@? r2DD:==[ r@5J (2C6[ q]y] |4{6@5[ s2G:5 #282?[ #J2? !C6646[ w2=6J 2?5 y@D9 q:=:4<: 92G6 6?;@J65 E@A\`_ 7:?:D96D] xE’D ?@E 6I24E=J 2 H9@’D H9@ :? E96 D6C:6D]k^Am
kAmqFE :E’D E96 <:?5 @7 C646?E C6DF=ED E92E D9@F=5 8:G6 6G6CJ@?6 9@A6[ :?4=F5:?8 (2==246] w6 D66>65 E@ 7:?5 6IEC2 4@?7:56?46 2E E96 v=6? H:E9 @?6 @7 9:D 36DE C@25\4@FCD6 7:?:D96D]k^Am
kAm“x’> AC@F5 @7 >JD6=7] %92E’D E96 7:CDE E:>6 x’G6 76=E AC@F5 @7 >JD6=7 27E6C 2 C@25\4@FCD6 C246[” (2==246 D2:5] “x ;FDE 6I64FE65 2?5 5:5?’E =@D6 7@4FD[ >2J36 @?6 E:>6[ 2?5 E92E’D 2 5:776C6?46\>2<6C] *@F’G6 8@E E@ DE2J @? :E[ 6DA64:2==J 2E E96D6 A=246D]k^Am
kAm“(6 H2?E65 E@ >2:?E2:? @FC 82A W@G6C `fE9X 2?5 ?@E =@D6 E@@ >2?J[ 3FE H6 82:?65] w2ED @77 E@ 6G6CJ3@5J]”k^Am
kAm(2==246 492EE65 H:E9 D:I\E:>6 x?5Jr2C $6C:6D 492>A:@? $4@EE s:I@? “23@FE E96 >6?E2= A:646” 367@C6 E96 C246[ H6=4@>:?8 E:AD E92E 4@F=5 42CCJ :?E@ s2JE@?2]k^Am
kAm“xE’D 92C5 H96? J@F 4=:>3 :? 2E 2 C@25\4@FCD6 C246 2?5 E6== J@FCD6=7 E92E J@F’C6 8@:?8 E@ 4C2D9 2?5 J@F’C6 8@:?8 E@ DF4<[” (2==246 D2:5] “w6 32D:42==J E@=5 >6 E@ D9FE E96 96== FA 2?5 x’> 96C6 7@C 2 C62D@? 2?5 E@ ECFDE :? >JD6=7 2?5 36=:6G6 :? >JD6=7]Qk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.