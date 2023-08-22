Bubba Wallace 082123

Bubba Wallace currently sits in 16th place in the NASCAR points standings, but he has some competition for the final playoff spot. [PAUL SANCYA/THE ASSOCIATED PRESS]

Bubba Wallace will be in a precarious position at Daytona International Speedway this weekend, and it has nothing to do with three-wide racing at 200 mph.

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