Schedule and pairings for the AHSAA state basketball tournament at the Birmingham-Jefferson Civic Center.
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