MOULTON — Erin McDaniel hit a tiebreaking 3-pointer in the final minute to help Brooks collect a 40-37 victory over Lawrence County on Friday.
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