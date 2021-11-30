Florence scored 56 points in the first half on the way to a 97-58 victory over Russellville in boys basketball Tuesday night.
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