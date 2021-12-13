LEXINGTON — Audrey Stults continues to score and the Lexington girls basketball team continues to benefit.
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