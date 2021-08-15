When Chance Kelley arrived in time for football practice on a recent Thursday evening, Wayne County coach Cary Crews called out “Panda!” and directed the senior lineman to the fieldhouse to join an interview session.
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