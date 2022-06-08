SAN FRANCISCO — Jordan Poole knocked down a buzzer-beater from almost midcourt when Stephen Curry made a point to catch his gaze, and that celebratory stare down told so much about the veteran guard's pride for his young teammate.
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