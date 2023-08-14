INDIANAPOLIS — Michael McDowell knelt down at Indianapolis Motor Speedway's yard of bricks and delivered the sweetest kisses of his racing career Sunday.
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