NASCAR Indianapolis Auto Racing

Michael McDowell had his family help celebrate Sunday's win at Indianapolis. [DARRON CUMMINGS/ASSOCIATED PRESS]

 Darron Cummings

INDIANAPOLIS — Michael McDowell knelt down at Indianapolis Motor Speedway's yard of bricks and delivered the sweetest kisses of his racing career Sunday.

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