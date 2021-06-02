To be fair, it has a decent ring to it.
kAm|2CE92 |:E496?6C 5@6D ?@E C6>6>36C 6I24E=J H9@ @? E96 u=@C6?46 E6??:D E62> 82G6 96C E96 ?:4<?2>6] xE H2D 2 8@@5\?2EFC65 H2J @7 E62D:?8 96C 7@C 96C 4@?D6CG2E:G6 A=2J:?8 DEJ=6[ 2 H:==:?8?6DD E@ D:>A=J <66A E96 32== 2=:G6 H:E9@FE =@@<:?8 7@C 2 A@H6C7F= D9@E E@ 6?5 E96 A@:?E]k^Am
kAmqFE E96 ?2>6 9:89=:89E65 2 ECFE9 W“3@C:?8 E@ H2E49[ 9@?6DE=J”X D96 H2?E65 E@ 492?86]k^Am
kAm“%96J 42==65 >6 ‘|2C2E9@? >2E49 |2CE92’ 3642FD6 >J >2E496D H@F=5 E2<6 9@FCD[” |:E496?6C D2:5 =2DE H66<] “x H2D 86EE:?8 2 =:EE=6 E:C65 @7 =@?8 >2E496D[ D@ x H2D =:<6[ x E9:?< x ?665 E@ 2>A :E FA 2 =:EE=6 2?5 36 2 =:EE=6 3:E >@C6 288C6DD:G6]”k^Am
kAmr@?D:56C 96C DEJ=6 2>A65 FA]k^Am
kAm|:E496?6C[ E96 %:>6Ds2:=J’D 8:C=D E6??:D A=2J6C @7 E96 J62C[ 3642>6 2 5:776C6?E A=2J6C 2D 2 ;F?:@C] $96 :D E2<:?8 >@C6 C:D<D[ 9:EE:?8 >@C6 A@H6C7F= H:??6CD 2?5 362E:?8 @AA@?6?ED 367@C6 52C<] xE D66>D “|2C2E9@? >2E49 |2CE92” 42? 36 C6E:C65]k^Am
kAm“!6@A=6 92G6 366? 4@>:?8 FA E@ >6 =:<6[ H@H[ :E’D D@ 7F? E@ H2E49 J@F] *@F’G6 8@EE6? D@ >F49 36EE6C 9:EE:?8 2== E9@D6 H:??6CD[” |:E496?6C D2:5] “p?5 E92E ;FDE >2<6D >6 766= C62==J 8@@5 E@ 962C A6@A=6 D2J E92E]”k^Am
kAm%96 492?86 5:5 ?@E 4@>6 62D:=J] $96 >256 C@FE:?6 EC:AD E@ %FCE=6 !@:?E *249E 2?5 r@F?ECJ r=F3 E@ H@C< H:E9 2 E6??:D 4@249 E96C6 ?2>65 |2C< y@9?D@?] $96 D2:5 y@9?D@? H@F=5 92G6 96C CF? D:56 E@ D:56 9:EE:?8 D9@E 27E6C D9@E 2D 92C5 2D D96 4@F=5]k^Am
kAm“xE H2D AC6EEJ 7CFDEC2E:?8] xE E@@< D@>6 E:>6 E@ 86E E@ H96C6 x 4@F=5 36 >@C6 288C6DD:G6[” |:E496?6C D2:5] “s67:?:E6=J 962C5 2? 62C7F= 7C@> |2C< 2 4@FA=6 @7 E:>6D]”k^Am
kAm|:E496?6C H6?E `c\_ :? C68F=2C\D62D@? D:?8=6D >2E496D 2D u=@C6?46’D }@] ` A=2J6C 2?5 H@? 2 D64E:@?2= E:E=6]k^Am
kAm$96 2=D@ E62>65 H:E9 #F3J rF??:?892> E@ 8@ `c\_ :? E96 C68F=2C D62D@? 2E }@] ` 5@F3=6D[ 2?5 E96C6 :D 2 3:EE6CDH66E?6DD E@ C67=64E:?8 @? E92E 6I46==6?E D62D@? 3642FD6 rF??:?892> 92D 8C25F2E65]k^Am
kAm%96 EH@ H6C6 7:CDE A2:C65 E@86E96C H96? |:E496?6C H2D :? D6G6?E9 8C256[ 2?5 E96J 2C6 4=@D6 6?@F89 ?@H E96J 42? 92G6 7F? E@86E96C 6G6? @? 492==6?8:?8 52JD]k^Am
kAm“$96’D >J 8@\E@ A6CD@?] x =@G6 96C] $96’D >J 36DE 7C:6?5[” |:E496?6C D2:5]k^Am
kAmrF??:?892> FD6D E96 288C6DD:G6 2AAC@249 |:E496?6C 92D H@C<65 E@ 252AE @G6C E:>6[ 3FE E92E’D ?@E E96 @?=J H2J E96J 4@>A=6>6?E 6249 @E96C]k^Am
kAm“x’> >@C6 BF:6E 2?5 D96 567:?:E6=J 3C:?8D >6 @FE @7 >J D96== H:E9 ?6H A6@A=6[” |:E496?6C D2:5] “(6’== 36 >66E:?8 A6@A=6 2E E6??:D E@FC?2>6?ED 2?5 DEF77 2?5 D96’== 2=H2JD 36 =:<6 ‘|2CE92[ 4@>6 2?5 E2=< E@ D@\2?5\D@] x ;FDE >6E 96C] *@F’5 =@G6 96CP’k^Am
kAm“(6’G6 2=H2JD 8@EE6? 2=@?8 =:<6 E92E] $96’D 8C62E :? E92E H2J]”k^Am
kAmu=@C6?46’D 8:C=D H@? E96:C D64E:@?2= 2D 2 E62> E9:D J62C 2?5 7:?:D965 E9:C5 :? E96 DE2E6 :? r=2DD fp]k^Am
kAm|:E496?6C 2?5 xD236= s2G:D H:== 36 2D<65 E@ =625 E96 H2J ?6IE J62C 7@C 2 E62> E92E >FDE C6A=246 7@FC D6?:@CD 2?5 4@2496D s@??2 2?5 t55J v2C?6C[ H9@ 2C6 DE6AA:?8 2H2J 7C@> E96 AC@8C2>]k^Am
kAm|:E496?6C 92D 2?@E96C J62C E@ 255 E@ 96C 82>6 2?5 364@>6 2 36EE6C A=2J6C] xE C6>2:?D E@ 36 D66? 9@H 96C 7FEFC6 >2E496D 8@[ 3FE J@F H@?’E 92G6 E@ H2:E 2== ?:89E E@ 7:?5 @FE]k^Am
kAmp?@E96C D2E:D7J:?8 492?86 7@C |:E496?6Cn %9@D6 A@H6C7F= D9@ED E@ H:? 2 A@:?E E92E 2C6 >@C6 4@>>@? :? 96C 82>6 ?@H]k^Am
kAm“*@F 86E 2 ?:46 =:EE=6 766=:?8[” D96 D2:5]k^Am
Get Unlimited Access
$3 for 3 Months
Subscribe Now
Support local journalism reporting on your community
* New Subscribers Only
* Digital Subscription Only
After the initial selected subscription period your subscription rate will auto renew at $8.00 per month.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.