--
kAmkDEC@?8m%9FCD52Jk^DEC@?8mk^Am
kAmt=@? 2E (2<6 u@C6DE[ e A]>][ prr }6EH@C<k^Am
kAmz6?E $E2E6 2E &ru[ e A]>][ u$`k^Am
kAm}r $E2E6 2E &r@??[ eib_ A]>][ rq$$}k^Am
kAmu=@C:52 2E &E29[ f A]>][ t$!}k^Am
kAm}63C2D<2 2E |:??6D@E2[ f A]>][ u~)k^Am
kAm$@FE9 s2<@E2 2E |:DD@FC:[ f A]>][ $tr }6EH@C<k^Am
kAm$@FE96C? &E29 2E pC:K@?2 $E2E6[ h A]>][ !24\`ak^Am
kAm\\k^Am
kAmkDEC@?8muC:52Jk^DEC@?8mk^Am
kAmr6?EC2= |:49:82? 2E |:49:82? $E2E6[ e A]>][ u$`k^Am
kAm|:2>: W~9:@X 2E |:2>:[ e A]>][ prr }6EH@C<k^Am
kAm{@F:DG:==6 2E v6@C8:2 %649[ eib_ A]>][ t$!}k^Am
kAm$E2?7@C5 2E w2H2::[ `_ A]>][ rq$$}k^Am
kAm\\k^Am
kAmkDEC@?8m$2EFC52Jk^DEC@?8mk^Am
kAmpC<2?D2D $E2E6 2E ~<=29@>2[ `` 2]>][ t$!}k^Am
kAmq2== $E2E6 2E z6?EF4<J[ `` 2]>][ $tr }6EH@C<k^Am
kAmq@H=:?8 vC66? 2E {:36CEJ[ `` 2]>][ rq$$}k^Am
kAmr@=@C25@ 2E %r&[ `` 2]>][ u~)k^Am
kAmuC6D?@ $E2E6 2E !FC5F6[ `` 2]>][ q%}k^Am
kAm{@F:D:2?2 %649 2E $|&[ `` 2]>][ t$!}&k^Am
kAm}@CE96C? x==:?@:D 2E q@DE@? r@==686[ `` 2]>][ prr }6EH@C<k^Am
kAm%6??6DD66 GD] ':C8:?:2 W}2D9G:==6X[ `` 2]>][ pqrk^Am
kAm&E29 $E2E6 2E x@H2[ `` 2]>][ u$`k^Am
kAm!@CE=2?5 $E2E6 2E ~C68@?[ a A]>][ !24\`ak^Am
kAmq@:D6 $E2E6 2E (2D9:?8E@?[ aib_ A]>][ pqrk^Am
kAmqF772=@ 2E (:D4@?D:?[ aib_ A]>][ u$`k^Am
kAm~9:@ $E2E6 2E x?5:2?2[ aib_ A]>][ rq$k^Am
kAm#:46 2E %6I2D[ aib_ A]>][ u~)k^Am
kAm$@FE9 u=@C:52 2E (6DE6C? z6?EF4<J[ aib_ A]>][ rq$$}k^Am
kAm%6??6DD66 $E2E6 2E }@EC6 s2>6[ aib_ A]>][ }qrk^Am
kAm%@HD@? 2E |2CJ=2?5[ aib_ A]>][ q%}k^Am
kAm&|2DD 2E pF3FC?[ aib_ A]>][ t$!}k^Am
kAm(@77@C5 2E !:EE[ aib_ A]>][ prr }6EH@C<k^Am
kAmr2= 2E }@CE9 %6I2D[ b A]>][ t$!}&k^Am
kAm$t {@F:D:2?2 2E |:DD:DD:AA: $E2E6[ b A]>][ $tr }6EH@C<k^Am
kAm}6G252 2E &$r[ dib_ A]>][ !24\`ak^Am
kAmpC>J 2E {@F:D:2?2 |@?C@6[ e A]>][ }u{ }6EH@C<k^Am
kAm}6H |6I:4@ 2E %6I2D pU2>Aj|[ e A]>][ t$!}k^Am
kAm&%$p 2E w@FDE@?[ e A]>][ u$`k^Am
kAm(2D9:?8E@? $E2E6 2E r@=@C25@ $E2E6[ e A]>][ rq$$}k^Am
kAm|:55=6 %6??6DD66 2E p=232>2[ eib_ A]>][ $tr }6EH@C<k^Am
kAm}@CE9 r2C@=:?2 GD] $@FE9 r2C@=:?2[ eib_ A]>][ pqrk^Am
kAm%6I2D %649 2E (J@>:?8[ eib_ A]>][ rq$k^Am
kAm%@=65@ 2E x==:?@:D[ eib_ A]>][ q%}k^Am
kAm(6DE ':C8:?:2 2E !6?? $E2E6[ eib_ A]>][ }qrk^Am
kAm~=5 s@>:?:@? 2E ':C8:?:2 %649[ f A]>][ prr }6EH@C<k^Am
kAm$@FE9 p=232>2 2E %F=2?6[ f A]>][ t$!}&k^Am
kAm$2> w@FDE@? 2E q*&[ hi`d A]>][ u$`k^Am
kAmr@2DE2= r2C@=:?2 2E &r{p[ hib_ A]>][ t$!}k^Am
kAmx529@ $E2E6 2E $2? s:68@ $E2E6[ hib_ A]>][ rq$$}k^Am
kAm\\k^Am
kAmkDEC@?8m$F?52Jk^DEC@?8mk^Am
kAm}@CE9H6DE6C? 2E #FE86CD[ `` 2]>][ rq$k^Am
kAmu=@C:52 pU2>Aj| GD] y24<D@? $E2E6 W|:2>: v2C56?D[ u=2]X[ a A]>][ t$!}k^Am
kAm~C68@? $E2E6 2E $2? y@D6 $E2E6[ aib_ A]>][ rq$k^Am
kAmu@CE '2==6J $E2E6 GD] %FD<6866 W|@?E8@>6CJX[ e A]>][ t$!}&k^Am
kAmu=@C:52 $E2E6 GD] {$& W~C=2?5@X[ eib_ A]>][ pqrk^Am
kAm\\k^Am
kAmkDEC@?8m|@?52Jk^DEC@?8mk^Am
kAmr=6>D@? 2E sF<6[ f A]>][ t$!}k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.