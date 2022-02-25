Today on TV
kAmkDEC@?8m|t}V$ r~{{tvt qp$zt%qp{{k^DEC@?8mk^Am
kAm• p<C@? 2E ~9:@[ d A]>][ rq$$}k^Am
kAm• $2:?E {@F:D 2E #:49>@?5[ e A]>][ t$!}ak^Am
kAm• w2CG2C5 2E !C:?46E@?[ e A]>][ t$!}t($k^Am
kAm• |2?92EE2? 2E |2C:DE[ e A]>][ t$!}&k^Am
kAm• }@CE9H6DE6C? 2E !6?? $E][ e A]>][ u$`k^Am
kAm• %6I2D $E] 2E %C@J[ g A]>][ t$!}ak^Am
kAm• x@H2 2E }63C2D<2[ g A]>][ u$`k^Am
kAm• $2? y@D6 $E] 2E $2? s:68@ $E][ `_ A]>][ u$`k^Am
kAmkDEC@?8m(~|t}V$ r~{{tvt v*|}p$%xr$k^DEC@?8mk^Am
kAm• |:DD@FC: 2E p=232>2[ d A]>][ $tr}k^Am
kAm• z6?EF4<J 2E pF3FC?[ eib_ A]>][ $tr}k^Am
kAm• v6@C8:2 2E pC<2?D2D[ g A]>][ $tr}k^Am
kAmkDEC@?8m|t}V$ r~{{tvt w~rzt*k^DEC@?8mk^Am
kAm• (6DE6C? |:49:82? 2E }@CE9 s2<@E2[ f A]>][ rq$$}k^Am
kAm• (:D4@?D:? 2E |:??6D@E2[ g A]>][ t$!}&k^Am
kAmkDEC@?8mv~{uk^DEC@?8mk^Am
kAm• !vp %@FCi %96 w@?52 r=2DD:4[ $64@?5 #@F?5[ !vp }2E:@?2=[ !2=> q6249 v2C56?D[ u=2]] ` A]>][ v~{uk^Am
kAm• !vp %@FC r92>A:@?Di %96 r@=@8F2C5 r=2DD:4[ u:CDE #@F?5[ ~>?: %F4D@? }2E:@?2=[ %F4D@?[ pC:K] WE2A65X[ e A]>][ v~{uk^Am
kAmkDEC@?8m|x)ts |p#%xp{ p#%$k^DEC@?8mk^Am
kAm• q6==2E@C afdi vC682C5 |@FD2D: GD] pFDE:? '2?56C7@C5 W|:55=6H6:89EDX[ sF3=:?[ b A]>][ $w~k^Am
kAmkDEC@?8m}qpk^DEC@?8mk^Am
kAm• |:2>: 2E }6H *@C<[ eicd A]>][ t$!}k^Am
kAm• {]p] r=:AA6CD 2E {]p] {2<6CD[ hi_d A]>][ t$!}k^Am
kAmkDEC@?8m|t}V$ $~rrt#k^DEC@?8mk^Am
kAm• !C6>:6C {628F6i }@CH:49 r:EJ 2E $@FE92>AE@?[ a A]>][ &$pk^Am
kAm\\k^Am
kAmkDEC@?8m%@52J @? C25:@k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mr~{{tvt qp$tqp{{k^DEC@?8mk^Am
kAm• p=232>2 2E %6I2D[ f A]>][ u|\hb]hk^Am
kAm\\k^Am
kAmkDEC@?8m$2EFC52J @? %'k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mp&%~ #prx}vk^DEC@?8mk^Am
kAm• }w#pi "F2=:7J:?8[ (:=5 w@CD6 !2DD |@E@CDA@CED !2C<[ r92?5=6C[ pC:K][ `_ 2]>][ u$`k^Am
kAm• }p$rp# )7:?:EJ $6C:6Di "F2=:7J:?8[ pFE@ r=F3 $A665H2J[ u@?E2?2[ r2=:7][ `` 2]>][ u$`k^Am
kAm• }p$rp# rFA $6C:6Di "F2=:7J:?8[ pFE@ r=F3 $A665H2J[ u@?E2?2[ r2=:7][ ` A]>][ u$`k^Am
kAm• }p$rp# )7:?:EJ $6C:6Di %96 !C@5F4E:@? p==:2?46 b__[ pFE@ r=F3 $A665H2J[ u@?E2?2[ r2=:7][ c A]>][ u$`k^Am
kAm• }w#pi "F2=:7J:?8[ (:=5 w@CD6 !2DD |@E@CDA@CED !2C<[ r92?5=6C[ pC:K][ eib_ A]>][ u$`k^Am
kAmkDEC@?8m|t}V$ r~{{tvt qp$zt%qp{{k^DEC@?8mk^Am
kAm• ~<=29@>2 $E] 2E ~<=29@>2[ `` 2]>][ rq$k^Am
kAm• !FC5F6 2E |:49:82? $E][ `` 2]>][ t$!}k^Am
kAm• u=@C:52 2E v6@C8:2[ `` 2]>][ t$!}ak^Am
kAm• |:2>: W~9:@X 2E %@=65@[ `` 2]>][ t$!}&k^Am
kAm• sFBF6D?6 2E #9@56 xD=2?5[ ``ib_ 2]>][ &$pk^Am
kAm• qFE=6C 2E |2CBF6EE6[ ?@@?[ u~)k^Am
kAm• '2?56C3:=E 2E |:DD:DD:AA: $E][ ?@@?[ $tr}k^Am
kAm• z6?EF4<J 2E pC<2?D2D[ ` A]>][ rq$k^Am
kAm• }@CE9 r2C@=:?2 2E }]r] $E2E6[ ` A]>][ t$!}k^Am
kAm• %6I2D 2E (6DE ':C8:?:2[ ` A]>][ t$!}ak^Am
kAm• x@H2 $E] 2E z2?D2D[ ` A]>][ t$!}&k^Am
kAm• u@C592> 2E s2G:5D@?[ `ib_ A]>][ &$pk^Am
kAm• $6E@? w2== 2E )2G:6C[ aib_ A]>][ u~)k^Am
kAm• %6I2D pU2>Aj| 2E ~=6 |:DD[ aib_ A]>][ $tr}k^Am
kAm• &r{p 2E ~C68@? $E][ b A]>][ rq$k^Am
kAm• pF3FC? 2E %6??6DD66[ b A]>][ t$!}k^Am
kAm• u=@C:52 $E] 2E ':C8:?:2[ b A]>][ t$!}ak^Am
kAm• rxpp E@FC?2>6?E[ r92>A:@?D9:A[ q2=E:>@C6[ b A]>][ t$!}&k^Am
kAm• 'r& 2E &|2DD[ bib_ A]>][ &$pk^Am
kAm• sF<6 2E $JC24FD6[ d A]>][ t$!}k^Am
kAm• %6I2D %649 2E %r&[ d A]>][ t$!}ak^Am
kAm• {@J@=2 r9:428@ 2E }@CE96C? x@H2[ d A]>][ t$!}&k^Am
kAm• $@FE9 r2C@=:?2 2E p=232>2[ d A]>][ $tr}k^Am
kAm• z2?D2D 2E q2J=@C[ f A]>][ t$!}k^Am
kAm• pC:K@?2 2E r@=@C25@[ f A]>][ t$!}ak^Am
kAm• !6AA6C5:?6 2E q*&[ f A]>][ t$!}&k^Am
kAm• rC6:89E@? 2E !C@G:56?46[ fib_ A]>][ u$`k^Am
kAm• |:DD@FC: 2E {$&[ fib_ A]>][ $tr}k^Am
kAm• v@?K282 2E $E] |2CJVD[ h A]>][ t$!}k^Am
kAm• $@FE96C? r2=:7@C?:2 2E ~C68@?[ h A]>][ t$!}ak^Am
kAm• pC:K@?2 $E] 2E &E29[ h A]>][ t$!}&k^Am
kAm• r@=@C25@ $E] 2E &E29 $E][ hib_ A]>][ u$`k^Am
kAm• {@?8 q6249 $E] 2E r2= xCG:?6[ `` A]>][ t$!}&k^Am
kAmkDEC@?8mv~{uk^DEC@?8mk^Am
kAm• !vp %@FCi %96 w@?52 r=2DD:4[ %9:C5 #@F?5[ !vp }2E:@?2=[ !2=> q6249 v2C56?D[ u=2][ ?@@?[ v~{uk^Am
kAm• !vp %@FC r92>A:@?Di %96 r@=@8F2C5 r=2DD:4[ $64@?5 #@F?5[ ~>?: %F4D@? }2E:@?2=[ %F4D@?[ pC:K][ a A]>][ v~{uk^Am
kAm• !vp %@FCi %96 w@?52 r=2DD:4[ %9:C5 #@F?5[ !vp }2E:@?2=[ !2=> q6249 v2C56?D[ u=2][ a A]>][ }qrk^Am
kAmkDEC@?8mv*|}p$%xr$k^DEC@?8mk^Am
kAm• &$pvi %96 (:?E6C rFA[ uC:D4@[ %6I2D[ ?@@?[ }qrk^Am
kAmkDEC@?8m}qpk^DEC@?8mk^Am
kAm• qC@@<=J? 2E |:=H2F<66[ fib_ A]>][ pqrk^Am
kAmkDEC@?8m}w{k^DEC@?8mk^Am
kAm• }]*] #2?86CD 2E !:EED3FC89[ a A]>][ pqrk^Am
kAm• %2>A2 q2J 2E }2D9G:==6[ eib_ A]>][ %}%k^Am
kAmkDEC@?8m|t}V$ $~rrt#k^DEC@?8mk^Am
kAm• !C6>:6C {628F6i %@EE6?92> w@EDAFC 2E {665D &?:E65[ eib_ 2]>][ &$pk^Am
kAm• !C6>:6C {628F6i (2E7@C5 2E |2?496DE6C &?:E65[ h 2]>][ &$pk^Am
kAm• }6H t?8=2?5 2E !@CE=2?5[ eib_ A]>][ u~)k^Am
kAm\\k^Am
kAmkDEC@?8m$2EFC52J @? C25:@k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mr~{{tvt qp$tqp{{k^DEC@?8mk^Am
kAm• p=232>2 2E %6I2D[ `ib_ A]>][ u|\hb]hk^Am
kAmkDEC@?8m|t}V$ r~{{tvt qp$zt%qp{{k^DEC@?8mk^Am
kAm• &}p 2E y24<D@?G:==6 $E][ ` A]>][ u|\hg]b[ u|\`_b]dk^Am
kAm• pF3FC? 2E %6??6DD66[ b A]>][ u|\hc]hk^Am
kAm• $@FE9 r2C@=:?2 2E p=232>2[ d A]>][ u|\hb]hk^Am
kAmkDEC@?8m(~|t}V$ r~{{tvt qp$zt%qp{{k^DEC@?8mk^Am
kAm• &}p 2E y24<D@?G:==6 $E][ bi`d A]>][ u|\hg]b[ u|\`_b]dk^Am
Get Unlimited Access
$3 for 3 Months
Subscribe Now
Support local journalism reporting on your community
* New Subscribers Only
* Digital Subscription Only
After the initial selected subscription period your subscription rate will auto renew at $12.00 per month.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.