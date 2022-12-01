Belle Hill finished just shy of a triple-double in Mars Hill’s 73-35 season-opening win over Colbert County on Thursday.
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